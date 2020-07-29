В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 31 221

БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 31221, за сутки инфекция выявлена еще у 363 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 363 случая заражения коронавирусом, 622 заболевших вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 31221 факт заражения коронавирусной инфекцией, 24495 человек вылечились, 438 - скончались, 6288 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 708632 теста на наличие COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.