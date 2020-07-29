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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 31 221
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 31221, за сутки инфекция выявлена еще у 363 человек, сообщил в среду оперативный штаб... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 31 221

16:37 29.07.2020
268
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 31221, за сутки инфекция выявлена еще у 363 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 363 случая заражения коронавирусом, 622 заболевших вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 31221 факт заражения коронавирусной инфекцией, 24495 человек вылечились, 438 - скончались, 6288 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 708632 теста на наличие COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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