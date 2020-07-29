В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 31 221

"В Азербайджане выявлены еще 363 случая заражения коронавирусом, 622 заболевших вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 31221 факт заражения коронавирусной инфекцией, 24495 человек вылечились, 438 - скончались, 6288 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.