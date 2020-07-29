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В МВД Украины не исключили, что захватчика полицейского уже нет в живых
Украинские правоохранители продолжают поиски мужчины, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, по одной из версий, преступник может быть уже мертв,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:32
антон геращенко
полтавская область
полтава
украина
в мире
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полтавская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон геращенко, полтавская область, полтава, украина, в мире

В МВД Украины не исключили, что захватчика полицейского уже нет в живых

16:32 29.07.2020
498
© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители продолжают поиски мужчины, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, по одной из версий, преступник может быть уже мертв, заявил в среду замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Полиция Полтавской области 23 июля сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
Машина патрульной полиции Украины
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Полиция ищет захватившего в заложники полицейского в Полтаве
"Одна из версий - что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - цитирует Геращенко сайт телеканала "112.Украина".
Замминистра отметил, что правоохранители продолжают поиски преступника. "Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил Геращенко.
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
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