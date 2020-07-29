Более трех миллиардов животных погибли из-за лесных пожаров в Австралии

"Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. Пожары убили около 3 миллиардов животных… Новое исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) показывает, что реальная цифра потерь животного мира была втрое больше, чем предполагалось ранее. Всего погибло 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллион лягушек", - отмечается в сообщении.
Как уточняется в сообщении, для оценки ущерба животному миру ученые обследовали 28 миллионов гектаров выгоревших земель.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в июне 2019 года, выгорели миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных.
13 февраля, 10:39В Австралии локализовали все природные пожары в Новом Южном Уэльсе