Более трех миллиардов животных погибли из-за лесных пожаров в Австралии

"Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. Пожары убили около 3 миллиардов животных… Новое исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) показывает, что реальная цифра потерь животного мира была втрое больше, чем предполагалось ранее. Всего погибло 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллион лягушек", - отмечается в сообщении.