https://ria.ru/20200729/1575118532.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 558
Число жертв COVID-19 в Сербии к среде достигло 558 человек, за сутки выявлены 372 случая заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:28
2020-07-29T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_ebad0d8dc09744a78a87e6ef633b990a.jpg
сербия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_ebad0d8dc09744a78a87e6ef633b990a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_e329a1fc98698660d42b495aa61d1928.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_b83d15a23530ef489d724705a699113f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости.
Число жертв COVID-19
в Сербии
к среде достигло 558 человек, за сутки выявлены 372 случая заражения, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.
"За прошедшие 24 часа протестированы 9653 человека, выявлены 372 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 892. Скончались семь пациентов, всего умерли 558 больных", - заявили члены кризисного штаба при правительстве.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 143 человека", - уточнили медики. Всего госпитализирован 4501 больной.
С 17 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в Сербии обязательно ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также запрещены собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем 20 сербских муниципалитетах.
Премьер Сербии Ана Брнабич
сообщала во второй половине июля, что в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
Власти Сербии ранее заявили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.