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Boeing прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера
Компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747 в 2022 году. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:26
boeing 747
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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boeing 747, сша, в мире

Boeing прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера

16:26 29.07.2020
1317
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser / Boeing 747-8
Boeing 747-8
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser /
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.
"В свете текущей динамики и перспектив рынка, мы завершим производство легендарного 747 в 2022 году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Boeing останавливает производство авиалайнера Boeing 747-8. По данным агентства, последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов. С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Boeing 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, цитировало Блумберг слова аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу. Последний заказ на него был принят в 2017 году - этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".
По оценкам банка Credit Suisse за прошлый месяц, 91% Boeing 747 сейчас не летают. Аналогично приземлены и 97% их европейских аналогов A380.
Первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. Всего было произведено более 1,5 тысячи самолетов различных модификаций.
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