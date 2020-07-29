Boeing прекратит производство легендарного "горбатого" авиалайнера

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Boeing останавливает производство авиалайнера Boeing 747-8. По данным агентства, последняя версия этого самолета, несмотря на популярность у пассажиров, так и не добилась коммерческого успеха, потому что авиакомпании переключились на модели с двумя двигателями для длинных маршрутов. С 2016 года, когда с завода выходило всего по шесть Boeing 747-8 в год, компания теряла по 40 миллионов долларов на каждом из них, цитировало Блумберг слова аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу. Последний заказ на него был принят в 2017 году - этот самолет должен стать президентским бортом "номер один".