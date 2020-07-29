В Якутии лаборатории обработали почти 300 тысяч тестов на коронавирус

ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Лаборатории Якутии обработали почти 300 тысяч тестов на коронавирус, сообщила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам зампреда, за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 47 - в Якутске.
"Мы продолжаем тестирование уже в 12 лабораториях Республики Саха (Якутия), определившись, что в сутки количество тестируемых должно быть в пределах трех тысяч. Сегодня за сутки у нас сделано 2832 исследования на коронавирус. В целом по республике мы подходим к цифре 300 тысяч исследований…" - рассказала Балабкина.
По данным оперштаба, с начала пандемии в республике обработано 298 081 тест на COVID-19.
Как отметила вице-премьер, стабилизировалась ситуация в Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, где в настоящее время нет новых случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.