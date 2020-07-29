В Якутии лаборатории обработали почти 300 тысяч тестов на коронавирус

По данным оперштаба, с начала пандемии в республике обработано 298 081 тест на COVID-19.

Как отметила вице-премьер, стабилизировалась ситуация в Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, где в настоящее время нет новых случаев заражения.