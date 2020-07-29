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Нетаньяху назвал инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" угрозой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал завуалированной угрозой убийства инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" в Тель-Авиве, изображающую главу... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:38
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РИА Новости
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биньямин нетаньяху, в мире

Нетаньяху назвал инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" угрозой

16:24 29.07.2020 (обновлено: 16:38 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал завуалированной угрозой убийства инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" в Тель-Авиве, изображающую главу правительства за накрытым столом.
"Не должно быть места для подстрекательств и угроз убийства - явного и завуалированного - против меня и моей семьи, включая позорную угрозу распятия сегодня в Тель-Авиве", - написал премьер-министр на свой официальной странице в Facebook.
Камон, Бе-Би. Биньямин Нетаньяху берется за старое
28 июля, 17:26На грани
Камон, Бе-Би. Биньямин Нетаньяху берется за староеУ Нетаньяху с Ганцем на двоих никак не делится. Лишь кабинет поделили, и как отрезало. Не идут дела. Вот премьер Израиля и подумал, если дела не идут в гору, значит, пора самому спуститься с нее в народ. Опять на выборы, то есть.
В этой же публикации премьер-министр призвал расследовать нападения на участников демонстрации против действий полиции в Тель-Авиве, в результате которых пять человек пострадали.
"Расследование инцидента в Тель-Авиве продолжается. Я ожидаю, что полиция выяснит истину и привлечет ответственных к закону. Нет места насилию по каким-либо причинам", - отметил премьер-министр.
"Я призываю всех придерживаться единых правил: осуждать насилие, каким бы оно ни было, и подстрекательство, каким бы оно ни было", - добавил Нетаньяху.
Инсталляция по мотивам картины "Тайная вечеря" с куклой, изображающей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, появилась на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве. На площади, на которой ранее проходили демонстрации недовольных действиями властей в период коронавируса, в среду появился празднично накрытый стол, за который усажена кукла, изображающая Нетаньяху, в окружении пустых стульев.
Как объяснил художник Итай Залайт в интервью РИА Новости, инсталляция изображает последнюю трапезу премьера, обвиняемого по нескольким коррупционным делам, а также изобилие на его столе, в то время как миллион израильтян потерял работу.
Инсталляция названа "Тайная вечеря" по мотивам известной картины Леонардо да Винчи.
Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия Нетаньяху, состоялось в конце мая, второе - в июле. По итогам июльского заседания было решено, что следующее слушание пройдет в начале 2021 года, в неделю будут проходить три заседания.
Самые серьезные обвинения в адрес Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000".
Тель-Авив
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