Нетаньяху назвал инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" угрозой

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал завуалированной угрозой убийства инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" в Тель-Авиве, изображающую главу правительства за накрытым столом.

"Не должно быть места для подстрекательств и угроз убийства - явного и завуалированного - против меня и моей семьи, включая позорную угрозу распятия сегодня в Тель-Авиве", - написал премьер-министр на свой официальной странице в Facebook

В этой же публикации премьер-министр призвал расследовать нападения на участников демонстрации против действий полиции в Тель-Авиве, в результате которых пять человек пострадали.

"Расследование инцидента в Тель-Авиве продолжается. Я ожидаю, что полиция выяснит истину и привлечет ответственных к закону. Нет места насилию по каким-либо причинам", - отметил премьер-министр.

"Я призываю всех придерживаться единых правил: осуждать насилие, каким бы оно ни было, и подстрекательство, каким бы оно ни было", - добавил Нетаньяху.

Инсталляция по мотивам картины "Тайная вечеря" с куклой, изображающей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, появилась на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве. На площади, на которой ранее проходили демонстрации недовольных действиями властей в период коронавируса, в среду появился празднично накрытый стол, за который усажена кукла, изображающая Нетаньяху, в окружении пустых стульев.

Как объяснил художник Итай Залайт в интервью РИА Новости, инсталляция изображает последнюю трапезу премьера, обвиняемого по нескольким коррупционным делам, а также изобилие на его столе, в то время как миллион израильтян потерял работу.

Инсталляция названа "Тайная вечеря" по мотивам известной картины Леонардо да Винчи.

Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия Нетаньяху, состоялось в конце мая, второе - в июле. По итогам июльского заседания было решено, что следующее слушание пройдет в начале 2021 года, в неделю будут проходить три заседания.

Самые серьезные обвинения в адрес Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!