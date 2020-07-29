Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

По данным информированного источника РИА Новости, в рамках дела ещё запланировано проведение следственных действий, поэтому его расследование пока не завершено.

В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.