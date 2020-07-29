https://ria.ru/20200729/1575117804.html
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
Бывшие полицейские, проходящие по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, начали знакомиться с обвинительным заключением, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:21
2020-07-29T16:37
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Бывшие полицейские, проходящие по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову
наркотиках, начали знакомиться с обвинительным заключением, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
По данным информированного источника РИА Новости, в рамках дела ещё запланировано проведение следственных действий, поэтому его расследование пока не завершено.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Все они обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (статья 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).
Голунова задержали в Москве
6 июня 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.