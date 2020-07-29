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Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:42
россия
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Мне вот интересно мы когда-нибудь начнем конкретно отвечать или опять будем выражать озабоченность? Не пора-ли действовать господа правители.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, министерство обороны сша, европа, сша, в мире

Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России

16:20 29.07.2020 (обновлено: 16:42 29.07.2020)
16870
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Эспер уточнил, что ряд подразделений продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
Пентагон
Вчера, 16:12
СМИ: Пентагон выведет 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию
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РоссияМинистерство обороны СШАЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Нам надо тоже "посадить" пару тополей в Венесуэле и на Кубе
29 июля, 16:44
Давид Мишин
4821001
Мне вот интересно мы когда-нибудь начнем конкретно отвечать или опять будем выражать озабоченность? Не пора-ли действовать господа правители.
29 июля, 17:33
Сергей Котов
610004
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