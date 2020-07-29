В Госдуме прокомментировали сообщения о задержании в Белоруссии россиян

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя задержание якобы прибывших для дестабилизации ситуации в Белоруссии россиян, заявил, что Россия никогда не вмешивается в такие игры и всегда поддерживала президента страны Александра Лукашенко.
"То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю - ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко", - сказал Калашников.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".