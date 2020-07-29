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В Госдуме прокомментировали сообщения о задержании в Белоруссии россиян
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя задержание якобы прибывших для дестабилизации ситуации в Белоруссии россиян, заявил, что... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:03
задержание россиян под минском
леонид калашников
александр лукашенко
минск
в мире
госдума рф
снг
белоруссия
политика
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Провокатор Лукашенко, никак не успокоится.
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Ну и нафиг этого Бульбофюрера поддерживать?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, леонид калашников, александр лукашенко, минск, в мире, госдума рф, снг, белоруссия, политика

В Госдуме прокомментировали сообщения о задержании в Белоруссии россиян

16:18 29.07.2020 (обновлено: 20:03 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛеонид Калашников
Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Калашников . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя задержание якобы прибывших для дестабилизации ситуации в Белоруссии россиян, заявил, что Россия никогда не вмешивается в такие игры и всегда поддерживала президента страны Александра Лукашенко.
"То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю - ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко", - сказал Калашников.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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Задержание россиян под МинскомЛеонид КалашниковАлександр ЛукашенкоМинскВ миреГосдума РФСНГБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Провокатор Лукашенко, никак не успокоится.
29 июля, 16:33
Егор Панкратов
2920017
Ну и нафиг этого Бульбофюрера поддерживать?
29 июля, 16:21
Андрей Ляшенко
2310018
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