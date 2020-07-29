В Госдуме прокомментировали сообщения о задержании в Белоруссии россиян

"То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю - ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко", - сказал Калашников.