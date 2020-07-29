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Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР
Программа поддержки внутреннего туризма, в которой предусмотрен возврат денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, оказалась настолько хорошим РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:26
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР

16:16 29.07.2020 (обновлено: 16:26 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМайя Ломидзе
Майя Ломидзе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Майя Ломидзе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Программа поддержки внутреннего туризма, в которой предусмотрен возврат денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, оказалась настолько хорошим инструментом стимулирования спроса, что ее стоит повторить и после окончания 2020 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее Ростуризм объявил, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
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"Мы видим колоссальный потенциальный спрос на участие в программе поддержки внутреннего туризма. Как только Ростуризм сказал о старте этой акции, пошло огромное количество звонков от туристов, которые говорили: "Мы готовы. Куда нести деньги?", - прокомментировала ситуацию Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.
"Я думаю, что как инструмент стимулирования спроса это очень эффективная история, которую было бы целесообразно повторить и в будущем", - сказала она.
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ТуризмТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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