Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР

"Мы видим колоссальный потенциальный спрос на участие в программе поддержки внутреннего туризма. Как только Ростуризм сказал о старте этой акции, пошло огромное количество звонков от туристов, которые говорили: "Мы готовы. Куда нести деньги?", - прокомментировала ситуацию Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.