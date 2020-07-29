Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Программа поддержки внутреннего туризма, в которой предусмотрен возврат денежных средств туристам (кешбэк) за путешествия по стране, оказалась настолько хорошим инструментом стимулирования спроса, что ее стоит повторить и после окончания 2020 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее Ростуризм объявил, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе, которая будет действовать до конца 2020 года, примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
"Мы видим колоссальный потенциальный спрос на участие в программе поддержки внутреннего туризма. Как только Ростуризм сказал о старте этой акции, пошло огромное количество звонков от туристов, которые говорили: "Мы готовы. Куда нести деньги?", - прокомментировала ситуацию Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.
"Я думаю, что как инструмент стимулирования спроса это очень эффективная история, которую было бы целесообразно повторить и в будущем", - сказала она.