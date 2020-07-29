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Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:14
задержание россиян под минском
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Как-то странно. Зачем русским наводить смуту в Беларуси? Как говорят юристы - ищи кому выгодно. И это точно не нам.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"

16:15 29.07.2020 (обновлено: 20:14 29.07.2020)
30157
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России.
На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору. "При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — рассказала ведущая.
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Задержание проходило в номерах: несколько мужчин лежат лицом вниз на кроватях и на полу. Также на видео попали одежда и личные вещи "боевиков", среди которых — обложки российских паспортов, доллары, телефон, банковские карточки. Следственный комитет проводит проверку, добавляется в сюжете.
Ранее Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА сообщил, что минувшей ночью под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали "32 боевика ЧВК", еще одного — на юге страны. По данным СМИ республики, все задержанные — граждане России, которые прибыли в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала проживали в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий.
При этом утверждается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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В российском посольстве заявили, что белорусские власти не уведомляли о каком-либо задержании 33 россиян. Дипмиссия направила запрос в компетентные органы.
Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров, в свою очередь, подчеркнул, что у Москвы никогда не было планов по дестабилизации ситуации в республике. "То, что там граждане России задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании. <...> При любом варианте Белоруссия останется нашим ближайшим союзником", — сказал он в комментарии для РИА Новости.
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Выборы в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко заявлял, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, любые войны сейчас начинаются с "уличных протестов, демонстраций, потом майданы", а если на майдан "своих нет, их подтянут со стороны". Как уточнял президент, речь идет "о профессиональных военных, бандитах, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК, по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".
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Задержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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У истерика и перевёртыша Лукашенко, снесло крышу перед выборами. Если бы Россия хотела дистабилизировать в Белоруссии политическую систему, просто перестала бы помогать финансово. Через пару месяцев, Лукашенко снесли бы свои.
29 июля, 16:20
Арсений Новиков
25631016262
Как-то странно. Зачем русским наводить смуту в Беларуси? Как говорят юристы - ищи кому выгодно. И это точно не нам.
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