Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Беларусь 1 " в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России.

На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору. "При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — рассказала ведущая.

Задержание проходило в номерах: несколько мужчин лежат лицом вниз на кроватях и на полу. Также на видео попали одежда и личные вещи "боевиков", среди которых — обложки российских паспортов, доллары, телефон, банковские карточки. Следственный комитет проводит проверку, добавляется в сюжете.

Ранее Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА сообщил, что минувшей ночью под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали "32 боевика ЧВК", еще одного — на юге страны. По данным СМИ республики, все задержанные — граждане России, которые прибыли в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля, сначала проживали в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий.

При этом утверждается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию страны "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

В российском посольстве заявили, что белорусские власти не уведомляли о каком-либо задержании 33 россиян. Дипмиссия направила запрос в компетентные органы.

Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров, в свою очередь, подчеркнул, что у Москвы никогда не было планов по дестабилизации ситуации в республике. "То, что там граждане России задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании. <...> При любом варианте Белоруссия останется нашим ближайшим союзником", — сказал он в комментарии для РИА Новости.

Выборы в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.