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СМИ: Пентагон выведет 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию
Пентагон принял решение вывести 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию, куда будет перенесён штаб сил США в Европе, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:26
марк эспер
анджей дуда
вооруженные силы сша
дональд трамп
нато
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353
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марк эспер, анджей дуда, вооруженные силы сша, дональд трамп, нато, берлин (город), министерство обороны сша, германия, бельгия, европа, италия, сша, в мире

СМИ: Пентагон выведет 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию

16:12 29.07.2020 (обновлено: 16:26 29.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пентагон принял решение вывести 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию, куда будет перенесён штаб сил США в Европе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сообщается, что штаб Европейского командования ВС США будет перенесен из Германии в Бельгию. Глава Пентагона Марк Эспер сообщит об этом решении в среду.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
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Марк ЭсперАнджей ДудаВооруженные силы СШАДональд ТрампНАТОБерлин (город)Министерство обороны СШАГерманияБельгияЕвропаИталияСШАВ мире
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