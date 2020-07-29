https://ria.ru/20200729/1575117321.html
СМИ: Пентагон выведет 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию
Пентагон принял решение вывести 9,5 тысячи военных из Германии в Италию и Бельгию, куда будет перенесён штаб сил США в Европе, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:12
2020-07-29T16:26
марк эспер
анджей дуда
вооруженные силы сша
дональд трамп
нато
берлин (город)
министерство обороны сша
германия
бельгия
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https://ria.ru/20200606/1572561223.html
берлин (город)
германия
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европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, анджей дуда, вооруженные силы сша, дональд трамп, нато, берлин (город), министерство обороны сша, германия, бельгия, европа, италия, сша, в мире