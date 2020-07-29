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В Иордании назначили парламентские выборы на 10 ноября
Выборы в парламент Иордании пройдут 10 ноября, такое решение принял Независимый избирательный совет королевства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:12
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В Иордании назначили парламентские выборы на 10 ноября

16:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
БЕЙРУТ, 29 июл – РИА Новости. Выборы в парламент Иордании пройдут 10 ноября, такое решение принял Независимый избирательный совет королевства.
Ранее Король Иордании Абдалла II издал указ о проведении парламентских выборов без отсрочек по времени согласно закону и конституции.
"Независимая избирательная комиссия приняла решение о проведении парламентских выборов 10 ноября", - пишет иорданское государственное агентство Петра.
Восемнадцатые парламентские выборы состоялись в Иордании 20 сентября 2016 года, согласно закону, полномочия парламента истекают 27 сентября текущего года. Король вправе продлевать полномочия парламента не менее чем на год и не более чем на два.
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
13 января, 12:08
Король Иордании заявил о возрождении и укреплении ИГ* на западе Ирака
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