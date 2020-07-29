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В Иордании назначили парламентские выборы на 10 ноября
Выборы в парламент Иордании пройдут 10 ноября, такое решение принял Независимый избирательный совет королевства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:12
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