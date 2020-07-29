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Посольство прокомментировало сообщение о задержании россиян в Белоруссии
Белорусские власти не уведомляли посольство России о каких-либо задержаниях 33 российских граждан на территории республики, о которых ранее написали в СМИ,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, минск, белоруссия, в мире

Посольство прокомментировало сообщение о задержании россиян в Белоруссии

16:07 29.07.2020 (обновлено: 16:23 29.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкПосольство России в Минске
Посольство России в Минске
© РИА Новости / Михаил Рудаков
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Посольство России в Минске. Архивное фото
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белорусские власти не уведомляли посольство России о каких-либо задержаниях 33 российских граждан на территории республики, о которых ранее написали в СМИ, дипмиссия РФ запросила официальную информацию у компетентных органов Белоруссии по поводу этих материалов, говорится в сообщении посольства.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Кадры задержания боевиков ЧВК в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
"Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории Республики Беларусь. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - говорится в сообщении в Twitter.
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