Посольство прокомментировало сообщение о задержании россиян в Белоруссии

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белорусские власти не уведомляли посольство России о каких-либо задержаниях 33 российских граждан на территории республики, о которых ранее написали в СМИ, дипмиссия РФ запросила официальную информацию у компетентных органов Белоруссии по поводу этих материалов, говорится в сообщении посольства.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории Республики Беларусь. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", - говорится в сообщении в Twitter.
Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси.— Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) July 29, 2020
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