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ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП
Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома ОНФ... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:03
дмитрий поликанов
общероссийский народный фронт
челябинск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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дмитрий поликанов, общероссийский народный фронт, челябинск, общество

ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП

16:03 29.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.
В среду ОНФ провел конференцию по усилению ответственности за жестокое обращение с животными. В обсуждении приняли участие лидеры зоозащитных организаций и представители других профильных ведомств.
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"Мы обсудили актуальные вопросы в сфере зоозащиты с экспертами, которые ежедневно спасают, реабилитируют и заботятся о животных... На основе выступления экспертов мы разработаем резолюцию, где отразим все предложения зоозащитников, и уже в ближайшее время направим письмо в Министерство юстиции", - сказал Поликанов по итогам конференции.
Эксперт ОНФ Мария Лежнева напомнила, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Однако, по ее словам, региональные КоАП не подготовлены до сих пор, а без них привлечь нарушителей к ответственности невозможно.
Еще один эксперт ОНФ, зоозащитник Карен Даллакян рассказал, что постоянно приходится сталкиваться с отсутствием регламентированных мест содержания спасенных животных. Так, спасенного в Челябинске филина, испачкавшегося в мазуте, неделю держали в тумбе без оказания ветеринарной помощи, а после выставили на продажу через интернет-сайт.
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам
4 июля, 00:08Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию вступили в силу
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Дмитрий ПоликановОбщероссийский народный фронтЧелябинскОбщество
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