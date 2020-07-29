https://ria.ru/20200729/1575116935.html
ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП
Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома ОНФ... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:03
2020-07-29T16:03
дмитрий поликанов
общероссийский народный фронт
челябинск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_02de60c519814378b7180f5d7b20d6c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий поликанов, общероссийский народный фронт, челябинск, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов
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В среду ОНФ провел конференцию по усилению ответственности за жестокое обращение с животными. В обсуждении приняли участие лидеры зоозащитных организаций и представители других профильных ведомств.
"Мы обсудили актуальные вопросы в сфере зоозащиты с экспертами, которые ежедневно спасают, реабилитируют и заботятся о животных... На основе выступления экспертов мы разработаем резолюцию, где отразим все предложения зоозащитников, и уже в ближайшее время направим письмо в Министерство юстиции", - сказал Поликанов по итогам конференции.
Эксперт ОНФ Мария Лежнева напомнила, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Однако, по ее словам, региональные КоАП не подготовлены до сих пор, а без них привлечь нарушителей к ответственности невозможно.
Еще один эксперт ОНФ, зоозащитник Карен Даллакян рассказал, что постоянно приходится сталкиваться с отсутствием регламентированных мест содержания спасенных животных. Так, спасенного в Челябинске
филина, испачкавшегося в мазуте, неделю держали в тумбе без оказания ветеринарной помощи, а после выставили на продажу через интернет-сайт.