ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома Дмитрий Поликанов. Эксперты Общероссийского народного фронта направят в Минюст предложения по включению в КоАП РФ норм о защите животных, сообщил замруководителя исполкома ОНФ

В среду ОНФ провел конференцию по усилению ответственности за жестокое обращение с животными. В обсуждении приняли участие лидеры зоозащитных организаций и представители других профильных ведомств.

"Мы обсудили актуальные вопросы в сфере зоозащиты с экспертами, которые ежедневно спасают, реабилитируют и заботятся о животных... На основе выступления экспертов мы разработаем резолюцию, где отразим все предложения зоозащитников, и уже в ближайшее время направим письмо в Министерство юстиции", - сказал Поликанов по итогам конференции.

Эксперт ОНФ Мария Лежнева напомнила, что в 2018 году был принят закон об ответственном обращении с животными. Однако, по ее словам, региональные КоАП не подготовлены до сих пор, а без них привлечь нарушителей к ответственности невозможно.