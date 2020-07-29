https://ria.ru/20200729/1575116895.html
Зеленский рассказал, как пройдут местные выборы на Украине
Местные выборы на Украине на фоне COVID-19 пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:03
2020-07-29T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720271_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0b69abeb629639af7dc8d0d76bce2435.jpg
https://ria.ru/20200729/1575111347.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720271_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0b69abeb629639af7dc8d0d76bce2435.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720271_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_68f0197a79048eb8096ae207fc3bedbf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720271_476:0:2524:2048_1400x0_80_0_0_c85c5d29380281689946f455cdad2ed7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости.
Местные выборы на Украине
на фоне COVID-19
пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский
на традиционном селекторном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Глава государства поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября. "Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.