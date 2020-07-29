Зеленский рассказал, как пройдут местные выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Местные выборы на Местные выборы на Украине на фоне COVID-19 пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Глава государства поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября. "Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.