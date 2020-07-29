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Зеленский рассказал, как пройдут местные выборы на Украине
Местные выборы на Украине на фоне COVID-19 пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский рассказал, как пройдут местные выборы на Украине

16:03 29.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Местные выборы на Украине на фоне COVID-19 пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
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Глава государства поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября. "Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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