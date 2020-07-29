https://ria.ru/20200729/1575116838.html
Во Владимирской области оштрафуют покупающих алкоголь для подростков
Владимирские депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним или передачу ему алкогольной продукции, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:28
2020-07-29T16:33
владимирская область
общество
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РИА Новости
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владимирская область, общество
ВЛАДИМИР, 29 июл – РИА Новости. Владимирские депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним или передачу ему алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Размер штрафа колеблется от 3 до 5 тысяч рублей
Закон разработан по инициативе прокурора Владимирской области
Игоря Пантюшина.
В настоящее время наказание прописано только за вовлечение подростков в употребление спиртного, а действия взрослых, которые покупают по их просьбе алкоголь, никак не наказуемы. Этот пробел и устраняет новый закон, говорится в сообщении.
Соавтором закона выступил председатель областного Заксобрания Владимир Киселев.
"За последние полтора года в одном Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено к ответственности только 30 человек. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев подростки приобретают спиртное при посредничестве взрослых. Так что закон очень актуален", - убежден депутат.