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Во Владимирской области оштрафуют покупающих алкоголь для подростков
Владимирские депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним или передачу ему алкогольной продукции, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:33
владимирская область
общество
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60
владимирская область, общество

Во Владимирской области оштрафуют покупающих алкоголь для подростков

16:28 29.07.2020 (обновлено: 16:33 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИМИР, 29 июл – РИА Новости. Владимирские депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним или передачу ему алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Размер штрафа колеблется от 3 до 5 тысяч рублей
Закон разработан по инициативе прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина.
В настоящее время наказание прописано только за вовлечение подростков в употребление спиртного, а действия взрослых, которые покупают по их просьбе алкоголь, никак не наказуемы. Этот пробел и устраняет новый закон, говорится в сообщении.
Соавтором закона выступил председатель областного Заксобрания Владимир Киселев.
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"За последние полтора года в одном Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено к ответственности только 30 человек. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев подростки приобретают спиртное при посредничестве взрослых. Так что закон очень актуален", - убежден депутат.
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