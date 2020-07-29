Во Владимирской области оштрафуют покупающих алкоголь для подростков

ВЛАДИМИР, 29 июл – РИА Новости. Владимирские депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним или передачу ему алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Размер штрафа колеблется от 3 до 5 тысяч рублей

Закон разработан по инициативе прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина.

В настоящее время наказание прописано только за вовлечение подростков в употребление спиртного, а действия взрослых, которые покупают по их просьбе алкоголь, никак не наказуемы. Этот пробел и устраняет новый закон, говорится в сообщении.

Соавтором закона выступил председатель областного Заксобрания Владимир Киселев.