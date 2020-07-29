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Запускаемые с Байконура спутники "Экспресс" заработают зимой
Телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые планируется запустить с космодрома Байконур в четверг, намечается ввести в эксплуатацию в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:02
2020-07-29T16:02
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РИА Новости
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103"
, которые планируется запустить с космодрома Байконур
в четверг, намечается ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года, сообщил оператор спутников - предприятие "Космическая связь".
По данным "Роскосмоса
", старт ракеты "Протон-М
" со спутниками планируется 30 июля в 0.27 мск.
"Ввод в эксплуатацию космических аппаратов "Экспресс-80/103" планируется осуществить в январе-феврале 2021 года", - говорится на сайте предприятия "Космическая связь".
В сообщении не уточняется причина предполагаемой задержки с вводом аппаратов в эксплуатацию, но известно, что возможности ракеты "Протон" не позволяют доставить оба спутника "Экспресс" на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров), поэтому, по информации на сайте "Роскосмоса", аппараты будут продолжительное время (152-160 суток) добираться до неё с помощью собственных электрореактивных двигателей.
Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" изготовлены компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Ожидается, что они будут работать 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.