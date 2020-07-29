Запускаемые с Байконура спутники "Экспресс" заработают зимой

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Телекоммуникационные спутники Телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" , которые планируется запустить с космодрома Байконур в четверг, намечается ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года, сообщил оператор спутников - предприятие "Космическая связь".

По данным " Роскосмоса ", старт ракеты " Протон-М " со спутниками планируется 30 июля в 0.27 мск.

"Ввод в эксплуатацию космических аппаратов "Экспресс-80/103" планируется осуществить в январе-феврале 2021 года", - говорится на сайте предприятия "Космическая связь".

В сообщении не уточняется причина предполагаемой задержки с вводом аппаратов в эксплуатацию, но известно, что возможности ракеты "Протон" не позволяют доставить оба спутника "Экспресс" на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 тысяч 786 километров), поэтому, по информации на сайте "Роскосмоса", аппараты будут продолжительное время (152-160 суток) добираться до неё с помощью собственных электрореактивных двигателей.