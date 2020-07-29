Парламент Италии поддержал продление режима ЧС из-за коронавируса

РИМ, 29 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Палата депутатов итальянского парламента в среду вслед за Сенатом приняла резолюцию в поддержку продления режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19.

Как и в случае с верхней палатой законодательного органа, необходимость продления мер проиллюстрировал лично премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Выступая в среду утром перед депутатами, он назвал продление режима ЧС "неминуемым и в некоторых аспектах обязательным выбором".

"Правительство делает эти выводы на основе простых организационных моментов, а не потому, что мы хотим подавить свободу и инакомыслие или привести население в состояние страха", - подчеркнул премьер. Обратившись к оппозиции, выступающей против продления режима ЧС, Конте призвал не вводить население в заблуждение. "В соцсетях кое-кто убежден, что это приведет к возвращению карантина с 1 августа, это совсем не так", - сказал премьер, добавив, что правительство поддержит временные рамки, указанные в резолюциях палат.

Во вторник Конте выступил с аналогичной речью в Сенате, где назвал продление режима ЧС необходимым прежде всего потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве, "показывают, что вирус продолжает циркулировать". Кроме того, премьер подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.

Тогда он отметил, что вопрос продления режима обсуждался на заседании Совета министров, однако этот шаг предложено рассмотреть законодательному органу с тем, чтобы "принимать во внимание указания" обеих палат и тем самым разделить за это ответственность. После этого Сенат принял резолюцию большинства, которая "поручает правительству определить 15 октября датой завершений национального режима чрезвычайной ситуации".

В среду депутаты поддержали соответствующую резолюцию 286 голосами "за" при 221 против и пятерых воздержавшихся парламентариев. Как ожидается, окончательное решение о продлении режима ЧС может быть принято на заседании Совета министров, которое пройдет вечером в среду.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения на национальной территории. При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения коронавируса и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. По этой причине партии парламентской оппозиции неоднократно выступали против продления чрезвычайной ситуации.

По состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 246 тысяч, более 198 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 123 человека. В июле число новых заражений в Италии находится на уровне 200-300 случаев в сутки. В больницах сейчас остаются чуть более 700 инфицированных пациентов, причем в отделениях интенсивной терапии - всего 40 человек. В целом количество случаев заражения и жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта).