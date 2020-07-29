Премьер Украины рассказал об ожиданиях от приватизации в ближайшие годы

"У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в следующие годы должна обеспечить около 1 миллиарда долларов поступлений в бюджет", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, большая приватизация позволит обеспечить модернизацию предприятий, увеличить количество рабочих мест на тех предприятиях, которые не подлежат приватизации, но могут развиваться за счет инвестиций от малой и большой приватизации.