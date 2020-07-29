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Премьер Украины рассказал об ожиданиях от приватизации в ближайшие годы
Правительство Украины рассчитывает привлечь около 1 миллиарда долларов от большой приватизации государственных предприятий в ближайшие годы, заявил в среду... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:00
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, в мире

Премьер Украины рассказал об ожиданиях от приватизации в ближайшие годы

16:00 29.07.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает привлечь около 1 миллиарда долларов от большой приватизации государственных предприятий в ближайшие годы, заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии COVID-19.
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"У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в следующие годы должна обеспечить около 1 миллиарда долларов поступлений в бюджет", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, большая приватизация позволит обеспечить модернизацию предприятий, увеличить количество рабочих мест на тех предприятиях, которые не подлежат приватизации, но могут развиваться за счет инвестиций от малой и большой приватизации.
Ранее государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены.
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Денис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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