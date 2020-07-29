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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575116387.html
В Минздраве оценили принятые эпидемические меры
Эпидемические меры в России, принятые для предотвращения распространения коронавируса, были эффективны и свою эффективность сохраняют, заявил замминистра... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:56
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег салагай, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили принятые эпидемические меры

15:56 29.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эпидемические меры в России, принятые для предотвращения распространения коронавируса, были эффективны и свою эффективность сохраняют, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Мы видим, что в нашей стране такого рода эпидемические меры действительно были эффективны и такую эффективность сохраняют", - сказал Салагай на форуме "Территория смыслов".
Он отметил, что в мире сохраняется рост числа заразившихся коронавирусом, это объясняется законами эпидемиологии, инфекционный процесс распространяется, если не принимаются меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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