https://ria.ru/20200729/1575116387.html
В Минздраве оценили принятые эпидемические меры
Эпидемические меры в России, принятые для предотвращения распространения коронавируса, были эффективны и свою эффективность сохраняют, заявил замминистра... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:56
2020-07-29T15:56
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег салагай, здоровье - общество, общество