В Волгоградской области сотрудников лагерей проверят на коронавирус

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Волгоградской области начнут работать детские летне-оздоровительные лагеря.

По информации властей, в регионе будут работать 19 загородных лагерей, где смогут отдохнуть около пяти тысяч детей.

"Перед заездом в лагерь все организаторы пройдут обязательное тестирование на наличие антител COVID-19", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что 21-дневная смена будет проходить при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а наполняемость отрядов составит не более 50%. Мероприятия для детей в основном будут проводиться на улице, а общелагерные встречи и родительские дни отменены.

В корпусах лагерей установлены антисептики для обработки рук, каждый отряд будут питаться отдельно от других. Два раза в день детям будут измерять температуру, говорится в сообщении.