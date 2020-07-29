Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575116248.html
В Волгоградской области сотрудников лагерей проверят на коронавирус
Сотрудников летне-оздоровительных лагерей Волгоградской области протестируют на коронавирусную инфекцию перед сменой, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, общество

В Волгоградской области сотрудников лагерей проверят на коронавирус

15:54 29.07.2020
65
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Сотрудников летне-оздоровительных лагерей Волгоградской области протестируют на коронавирусную инфекцию перед сменой, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в Волгоградской области начнут работать детские летне-оздоровительные лагеря.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По информации властей, в регионе будут работать 19 загородных лагерей, где смогут отдохнуть около пяти тысяч детей.
"Перед заездом в лагерь все организаторы пройдут обязательное тестирование на наличие антител COVID-19", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что 21-дневная смена будет проходить при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а наполняемость отрядов составит не более 50%. Мероприятия для детей в основном будут проводиться на улице, а общелагерные встречи и родительские дни отменены.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В корпусах лагерей установлены антисептики для обработки рук, каждый отряд будут питаться отдельно от других. Два раза в день детям будут измерять температуру, говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве оценили принятые эпидемические меры
Отдел алкогольной продукции
Во Владимирской области оштрафуют покупающих алкоголь для подростков
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Якутии лаборатории обработали почти 300 тысяч тестов на коронавирус
Дождь в Москве
В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Здание Министерства Юстиции России
ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП
Москва
В Москве возобновили комплексную реабилитацию людей с инвалидностью
Майя Ломидзе
Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР
Шазия Нух
Беженка из Сирии шесть лет пытается получить российский паспорт
Лаборатория
Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Коворкинг
Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Лента новостейМолния