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В Волгоградской области сотрудников лагерей проверят на коронавирус
Сотрудников летне-оздоровительных лагерей Волгоградской области протестируют на коронавирусную инфекцию перед сменой, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:54
2020-07-29T15:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости.
Сотрудников летне-оздоровительных лагерей Волгоградской области
протестируют на коронавирусную инфекцию
перед сменой, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в Волгоградской области начнут работать детские летне-оздоровительные лагеря.
По информации властей, в регионе будут работать 19 загородных лагерей, где смогут отдохнуть около пяти тысяч детей.
"Перед заездом в лагерь все организаторы пройдут обязательное тестирование на наличие антител COVID-19", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что 21-дневная смена будет проходить при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а наполняемость отрядов составит не более 50%. Мероприятия для детей в основном будут проводиться на улице, а общелагерные встречи и родительские дни отменены.
В корпусах лагерей установлены антисептики для обработки рук, каждый отряд будут питаться отдельно от других. Два раза в день детям будут измерять температуру, говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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