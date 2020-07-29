Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

Во вторник минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны, расследование проводит пограничная служба Финляндии. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в свою очередь заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.