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Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27
Финское внешнеполитическое ведомство связалось с посольством России в Хельсинки по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:52
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су-27
финляндия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, су-27, финляндия, в мире

Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

15:52 29.07.2020
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© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство связалось с посольством России в Хельсинки по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями Су-27.
Во вторник минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны, расследование проводит пограничная служба Финляндии. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в свою очередь заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.
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"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
Это первое нарушение воздушного пространства Финляндии российскими самолетами в этом году, ранее в 2020 году неоднократно фиксировались нарушения со стороны шведских воздушных судов.
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РоссияСу-27ФинляндияВ мире
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