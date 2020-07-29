Пещерой "Таврида" заинтересовались иностранные ученые, заявили в РСП

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Иностранные ученые заинтересовались крымской пещерой "Таврида", однако приоритет в ее изучении отдан отечественным специалистам, сообщил руководитель проекта "Пещера Таврида", председатель Российского союза спелеологов (РСП) Геннадий Самохин.
"Мы уже активно работаем со своими коллегами из Австрии по возрастным датировкам, по изучению минералогии, изотопного состава. Обращаются палеонтологии, что им было интересно приехать в Крым. Мы готовы привлекать ученых из других стран, но на условиях партнерства, а не доминирования. У нас есть специалисты, которые могут самостоятельно продвигать этот проект в мировой науке. Вначале мы начнем изучать, а потом уже продолжат наши коллеги иностранные", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, российские ученые способны самостоятельно выполнить на международном уровне исследовательскую работу.
Карстовая полость - пещера длиной около двух километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Крымские спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.