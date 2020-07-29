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https://ria.ru/20200729/1575116007.html
Пещерой "Таврида" заинтересовались иностранные ученые, заявили в РСП
Иностранные ученые заинтересовались крымской пещерой "Таврида", однако приоритет в ее изучении отдан отечественным специалистам, сообщил руководитель проекта... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:51
риа наука
открытия - риа наука
белогорский район
австрия
республика крым
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белогорский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
открытия - риа наука, белогорский район, австрия, республика крым

Пещерой "Таврида" заинтересовались иностранные ученые, заявили в РСП

15:51 29.07.2020
615
© Фото : пресс-служба КФУИсследование пещеры “Таврида”
Исследование пещеры “Таврида”
© Фото : пресс-служба КФУ
Исследование пещеры “Таврида”. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Иностранные ученые заинтересовались крымской пещерой "Таврида", однако приоритет в ее изучении отдан отечественным специалистам, сообщил руководитель проекта "Пещера Таврида", председатель Российского союза спелеологов (РСП) Геннадий Самохин.
"Мы уже активно работаем со своими коллегами из Австрии по возрастным датировкам, по изучению минералогии, изотопного состава. Обращаются палеонтологии, что им было интересно приехать в Крым. Мы готовы привлекать ученых из других стран, но на условиях партнерства, а не доминирования. У нас есть специалисты, которые могут самостоятельно продвигать этот проект в мировой науке. Вначале мы начнем изучать, а потом уже продолжат наши коллеги иностранные", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Исследование пещеры “Таврида”
Вчера, 15:38Туризм
В крымской пещере "Таврида" планируют создать лечебницу
По его словам, российские ученые способны самостоятельно выполнить на международном уровне исследовательскую работу.
Карстовая полость - пещера длиной около двух километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Крымские спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
3 июля, 14:46РИА Наука
Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"
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РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаБелогорский районАвстрияРеспублика Крым
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