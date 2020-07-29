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Тверская область
https://ria.ru/20200729/1575115930.html
Руденя: на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей
Одной из ключевых задач в нынешней нестандартной ситуации – продолжения работы в условиях пандемии коронавируса – является недопущение резкого спада экономики,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:50
тверская область
игорь руденя
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
игорь руденя, экономика

Руденя: на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей

15:50 29.07.2020
140
© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. Одной из ключевых задач в нынешней нестандартной ситуации – продолжения работы в условиях пандемии коронавируса – является недопущение резкого спада экономики, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Уже в мае текущего года обстановка начала стабилизироваться. Государством реализованы масштабные меры поддержки экономики, в Тверской области на эти цеди выделены 7 миллиардов 119 миллионов рублей", – сказал глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривались итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020 года и перспективы ее развития.
Он напомнил, что свыше 5,5 миллиардов рублей составила федеральная поддержка, более 1,5 миллиарда рублей – региональные средства.
В мае этого года в промышленности зафиксирован рост объемов производства на 1,6%, в обрабатывающих производствах – на 2,6%. Позитивная тенденция продолжена в июне. Если в мае индекс промпроизводства был равен 92,5, то в июне – уже 93,7.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
28 июля, 20:55Тверская область
Руденя: у Верхневолжья есть технологии на экспорт в сфере переработки ТКО
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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