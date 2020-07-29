Руденя: на поддержку экономики Верхневолжья выделены 7,1 млрд рублей

"Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Уже в мае текущего года обстановка начала стабилизироваться. Государством реализованы масштабные меры поддержки экономики, в Тверской области на эти цеди выделены 7 миллиардов 119 миллионов рублей", – сказал глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривались итоги работы экономики Тверской области в первом полугодии 2020 года и перспективы ее развития.