https://ria.ru/20200729/1575115809.html
СМИ: в боливийских психбольницах скончались 14 человек от COVID-19
Коронавирус был выявлен у пациентов и медперсонала психиатрических больниц в трех городах Боливии, 14 человек скончались, сообщила газета Pagina Siete. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:49
2020-07-29T19:16
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боливия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, ла-пас (город), боливия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Коронавирус
был выявлен у пациентов и медперсонала психиатрических больниц в трех городах Боливии
, 14 человек скончались, сообщила газета Pagina Siete
.
"Коронавирус достиг психиатрических центров в трех городах и уже убил 14 человек. Причина девяти смертей была подтверждена тестами, у пяти были симптомы заболевания…. (Центрам - ред.) требуется все - от перчаток до медицинского кислорода, чтобы справиться с ситуацией", - пишет издание.
В центре реабилитации и психического здоровья в Ла-Пасе выявлено три случая заболевания, еще 17 пациентов с похожими симптомами. Директор центра сообщила, что персоналу не хватает средств защиты вплоть до спиртового геля. Есть заболевшие и среди медработников, речь идет о примерно трети всего персонала.
В психиатрическом институте в Кочабамбе выявлено 13 случаев заболевания COVID-19, шестеро уже скончались. Еще у 20 человек подозревают коронавирус. Также заболели 20 человек из числа медперсонала.
В национальном институте психиатрии в Сукре погибли восемь человек, из них семь пациентов и одна медсестра. Еще около 12 человек больны, зона изоляции в институте переполнена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.