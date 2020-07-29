СМИ: в боливийских психбольницах скончались 14 человек от COVID-19

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Коронавирус был выявлен у пациентов и медперсонала психиатрических больниц в трех городах Боливии , 14 человек скончались, сообщила газета Pagina Siete

"Коронавирус достиг психиатрических центров в трех городах и уже убил 14 человек. Причина девяти смертей была подтверждена тестами, у пяти были симптомы заболевания…. (Центрам - ред.) требуется все - от перчаток до медицинского кислорода, чтобы справиться с ситуацией", - пишет издание.

В центре реабилитации и психического здоровья в Ла-Пасе выявлено три случая заболевания, еще 17 пациентов с похожими симптомами. Директор центра сообщила, что персоналу не хватает средств защиты вплоть до спиртового геля. Есть заболевшие и среди медработников, речь идет о примерно трети всего персонала.

В психиатрическом институте в Кочабамбе выявлено 13 случаев заболевания COVID-19, шестеро уже скончались. Еще у 20 человек подозревают коронавирус. Также заболели 20 человек из числа медперсонала.

В национальном институте психиатрии в Сукре погибли восемь человек, из них семь пациентов и одна медсестра. Еще около 12 человек больны, зона изоляции в институте переполнена.