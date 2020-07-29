В КЧР более 26 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 26 тысяч человек, проживающих более чем в 6,2 тысячи жилых домах, остались во вторник без энергоснабжения в трех районах Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков и усиления ветра до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.