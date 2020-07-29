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В КЧР более 26 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Свыше 26 тысяч человек, проживающих более чем в 6,2 тысячи жилых домах, остались во вторник без энергоснабжения в трех районах Карачаево-Черкесии из-за сильных... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:47
карачаево-черкесская республика (кчр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черкесск
прикубанский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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карачаево-черкесская республика (кчр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черкесск, прикубанский район, происшествия

В КЧР более 26 тысяч человек остались без света из-за непогоды

15:47 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 26 тысяч человек, проживающих более чем в 6,2 тысячи жилых домах, остались во вторник без энергоснабжения в трех районах Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков и усиления ветра до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
Региональное ГУ МЧС во вторник сообщало, что из-за ливня со шквалистым ветром без света остались семь населенных пунктов.
"В Абазинском, Адыге-Хабльском и Прикубанском районе произошло нарушение энергоснабжения в семи населенных пунктах. Всего без света остались 6,27 тысячи жилых домов, в которых проживают более 26,12 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате воздействия стихии были повреждены на площади 1,5 тысячи квадратных метров кровли 16 жилых домов, цеха по производству пластиковых окон, средней школы, детского сада и дома культуры. На подъезде к Черкесску произошло падение 25 деревьев. В населенном пункте Эркен-Юрт пострадал один человек.
Собеседник агентства добавил, что работы по восстановлению энергоснабжения в регионе планируется завершить к 17:00 мск среды. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба, восстановлению поврежденных кровель и оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению.
Последствия непогоды
15 июля, 11:38Новости Подмосковья
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧеркесскПрикубанский районПроисшествия
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