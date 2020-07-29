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Камеры и пункт полиции появятся на месте драки в Барнауле
Меры безопасности усилят в районе Старого базара в Барнауле, где в воскресенье в драке одним ударом убили мужчину, там появится пункт полиции и камеры... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:46
виктор томенко
алтайский край
барнаул
происшествия
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алтайский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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виктор томенко, алтайский край, барнаул, происшествия

Камеры и пункт полиции появятся на месте драки в Барнауле

15:46 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилят в районе Старого базара в Барнауле, где в воскресенье в драке одним ударом убили мужчину, там появится пункт полиции и камеры наблюдения, сообщили в городской администрации.
"На Старом базаре произошла ужасная трагедия. Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны правоохранительные органы. Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись. Администрация Барнаула приняла решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара: будут установлены дополнительные камеры видеофиксации, прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции и, как следствие, усиление патрулирования в районе улицы Мало-Тобольская - площадь Баварина", - говорится сообщении.
Сотрудник полиции
28 июля, 15:03
На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве
По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой один мужчина ударил кулаком в голову другого, и тот скончался.
Ряд местных СМИ сообщают, что убивший мужчину является боксёром. Якобы барнаулец попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и поручил смертельный удар по голове.
Возбуждено дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своём Instagram, что "реакция на такие случаи должна быть самой жёсткой". В среду погибшего похоронили в Барнауле на Черницком кладбище.
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Виктор ТоменкоАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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