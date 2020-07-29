Камеры и пункт полиции появятся на месте драки в Барнауле

БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилят в районе Старого базара в Меры безопасности усилят в районе Старого базара в Барнауле , где в воскресенье в драке одним ударом убили мужчину, там появится пункт полиции и камеры наблюдения, сообщили в городской администрации.

"На Старом базаре произошла ужасная трагедия. Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны правоохранительные органы. Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись. Администрация Барнаула приняла решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара: будут установлены дополнительные камеры видеофиксации, прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции и, как следствие, усиление патрулирования в районе улицы Мало-Тобольская - площадь Баварина", - говорится сообщении.

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой один мужчина ударил кулаком в голову другого, и тот скончался.

Ряд местных СМИ сообщают, что убивший мужчину является боксёром. Якобы барнаулец попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и поручил смертельный удар по голове.