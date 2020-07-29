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Додон попросил президента Италии разрешить въезд гражданам Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в телефонном разговоре с итальянским коллегой Серджо Маттареллой попросил открыть въезд в страну для молдавских граждан в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
серджо маттарелла
игорь додон
молдавия
италия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, серджо маттарелла, игорь додон, молдавия, италия, в мире

Додон попросил президента Италии разрешить въезд гражданам Молдавии

15:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в телефонном разговоре с итальянским коллегой Серджо Маттареллой попросил открыть въезд в страну для молдавских граждан в условиях пандемии.
"Мы с сожалением констатировали, что пандемия COVID-19 остановила ранее существовавшие обмены между нашими странами, в том числе в части свободного передвижения людей. В этом контексте я обратился к президенту Маттарелле с просьбой разрешить гражданам Молдавии въезжать в Италию при условии предъявления ими сертификатов по итогам тестирования на COVID-19 и проведения при необходимости повторных испытаний сразу по приезде в Италию", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Также лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, Додон высоко оценил поддержку Италии в продвижении программы реформ Молдавии.
С 3 июня Италия открыла границы для граждан стран ЕС и Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Серджо МаттареллаИгорь ДодонМолдавияИталияВ мире
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