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Рапота: Ржевский мемориал посещают пять тысяч человек в день
Ржевский мемориал Советскому солдату уже завоевал популярность среди россиян,сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:41
союзное государство
григорий рапота
ржевский район
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григорий рапота, ржевский район

Рапота: Ржевский мемориал посещают пять тысяч человек в день

15:41 29.07.2020
263
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл - РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату уже завоевал популярность среди россиян,сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Ржевский мемориал был открыт 30 июня. Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
"Спустя месяц мы фиксируем посещаемость этого памятника примерно в пять тысяч посетителей в день. Это безо всякой рекламы, без активной пропагандисткой работы. Это говорит о том, что мы все с вами с этим памятником попали в точку", - отметил Госсекретарь.
По его словам, работы по увековечению памяти сражавшихся подо Ржевом не останавливаются и в перспективе затронут сам город:
Григорий Рапота
17 июля, 18:04Союзное государство
Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между РФ и Белоруссией готовы
"Прилегающая территория должна получить развитие согласно единому замыслу. Музейный комплекс также в самом зачаточном состоянии, хотя уже сделано много. Там также будет вестись огромная исследовательская работа, прежде всего, по выявлению тех солдат, офицеров и гражданского населения, которые там погибли. В систему охвата самого мемориального комплекса входит сам город Ржев, где будет улучшаться транспортная инфраструктура. Там находится проект по расширению автомобильной дороги, по продвижению железнодорожной ветки. Замыслов много. Все дело в организации процесса", - сказал Рапота.
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Союзное государствоГригорий РапотаРжевский район
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