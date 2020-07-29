Рапота: Ржевский мемориал посещают пять тысяч человек в день

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл - РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату уже завоевал популярность среди россиян,сообщил Госсекретарь Союзного государства . Ржевский мемориал Советскому солдату уже завоевал популярность среди россиян,сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Ржевский мемориал был открыт 30 июня. Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.

"Спустя месяц мы фиксируем посещаемость этого памятника примерно в пять тысяч посетителей в день. Это безо всякой рекламы, без активной пропагандисткой работы. Это говорит о том, что мы все с вами с этим памятником попали в точку", - отметил Госсекретарь.

По его словам, работы по увековечению памяти сражавшихся подо Ржевом не останавливаются и в перспективе затронут сам город: