https://ria.ru/20200729/1575114797.html
Экс-директора предприятия "Роскосмоса" отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест бывшего генерального директора входящего в "Роскосмос" НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по делу о... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:52
2020-07-29T16:00
роскосмос
московский авиационный институт
происшествия
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, московский авиационный институт, происшествия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест бывшего генерального директора входящего в "Роскосмос
" НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по делу о присвоении или растрате.
"Суд избрал в отношении Шишанова меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Шишанову вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело ведет четвертое управление МВД, которое занимается расследованием уголовных дел на особо режимных объектах, таких как предприятия космической и атомной отраслей.
По данным сайта Московского авиационного института
, где преподает Шишанов, должность гендиректора НИИ точных приборов он занимал с 1994 по 2019 год. Он Герой социалистического труда, Герой Советского Союза и Герой России.
В НИИ точных приборов на звонки РИА Новости не ответили.
НИИ точных приборов занимается созданием комплексов управления космическими аппаратами, системами сближения и стыковки космических кораблей и станций, комплексами приема и обработки космических снимков, системами высокоскоростной передачи данных со спутников.