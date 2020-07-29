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Экс-директора предприятия "Роскосмоса" отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест бывшего генерального директора входящего в "Роскосмос" НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по делу о... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:00
роскосмос
московский авиационный институт
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роскосмос, московский авиационный институт, происшествия

Экс-директора предприятия "Роскосмоса" отправили под домашний арест

15:52 29.07.2020 (обновлено: 16:00 29.07.2020)
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© Фото : сайт АО "Российские космические системы"Анатолий Шишанов
Анатолий Шишанов
© Фото : сайт АО "Российские космические системы"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест бывшего генерального директора входящего в "Роскосмос" НИИ точных приборов Анатолия Шишанова по делу о присвоении или растрате.
"Суд избрал в отношении Шишанова меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Шишанову вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело ведет четвертое управление МВД, которое занимается расследованием уголовных дел на особо режимных объектах, таких как предприятия космической и атомной отраслей.
По данным сайта Московского авиационного института, где преподает Шишанов, должность гендиректора НИИ точных приборов он занимал с 1994 по 2019 год. Он Герой социалистического труда, Герой Советского Союза и Герой России.
В НИИ точных приборов на звонки РИА Новости не ответили.
НИИ точных приборов занимается созданием комплексов управления космическими аппаратами, системами сближения и стыковки космических кораблей и станций, комплексами приема и обработки космических снимков, системами высокоскоростной передачи данных со спутников.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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