Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

В то же время Пашаев не дал однозначного ответа на вопрос ведущей, будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем джипа.

"Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил — вину не признаем. В суд предоставим все прямые доказательства", — сказал он.

Ранее адвокат потерпевших Татьяна Головкина сообщила, что Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.