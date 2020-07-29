Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
В то же время Пашаев не дал однозначного ответа на вопрос ведущей, будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем джипа.
"Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил — вину не признаем. В суд предоставим все прямые доказательства", — сказал он.
Ранее адвокат потерпевших Татьяна Головкина сообщила, что Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.