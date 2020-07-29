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Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:57
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Приехали, блин... невиноватый, да. Пусть тогда ему двенашку влепят по полной. Отсутствие совести считаю отягчающим обстоятельством.
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По степени мерзости, они подходят друг другу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

15:37 29.07.2020 (обновлено: 15:57 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
В то же время Пашаев не дал однозначного ответа на вопрос ведущей, будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем джипа.
"Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил — вину не признаем. В суд предоставим все прямые доказательства", — сказал он.
Ранее адвокат потерпевших Татьяна Головкина сообщила, что Ефремов в ходе следствия отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП с его участием в Москве.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Приехали, блин... невиноватый, да. Пусть тогда ему двенашку влепят по полной. Отсутствие совести считаю отягчающим обстоятельством.
29 июля, 16:05
Маша Горбунова
23500003
По степени мерзости, они подходят друг другу.
29 июля, 15:46
Егор Панкратов
18800003
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