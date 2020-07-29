В крымской пещере "Таврида" планируют создать лечебницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Спелеолечебницу планируется в перспективе создать на базе крымской пещеры "Таврида", сообщил руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Потенциально такая идея есть. Возможно, создание на базе пещеры участков для различных медицинских нужд. Это направление мы сможем развивать более широко после того, когда откроем новые участки пещеры", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, на сегодня стоит первоочередная задача по открытию на базе пещеры научно-рекреационного образовательного центра.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.