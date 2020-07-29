В крымской пещере "Таврида" планируют создать лечебницу

"Потенциально такая идея есть. Возможно, создание на базе пещеры участков для различных медицинских нужд. Это направление мы сможем развивать более широко после того, когда откроем новые участки пещеры", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".