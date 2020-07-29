Вышел трейлер фильма "Конференция" о теракте на Дубровке

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Ивана Твердовского "Конференция", который в этом году покажут на 77-м Венецианском кинофестивале в независимой программе Giornate degli autori (Venice Days).

В фильме рассказывают историю, связанную с трагическими событиями и последствиями теракта в театральном центре на Дубровке, произошедшем в октябре 2002 года. Главная героиня монахиня Наталья (Наталья Павленкова) приезжает из далекого русского монастыря в Москву через 17 лет после трагедии, чтобы организовать вечер памяти жертв, а также попытаться искупить вину перед родными за страшную ошибку.

В драме также снялись: Ольга Лапшина, Александр Семчев, Ян Цапник, Ксения Зуева, Анна Слю и другие.