https://ria.ru/20200729/1575114466.html
Вышел трейлер фильма "Конференция" о теракте на Дубровке
На YouTube разместили трейлер фильма Ивана Твердовского "Конференция", который в этом году покажут на 77-м Венецианском кинофестивале в независимой программе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:09
2020-07-29T18:09
культура
фильмы 2020
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма Ивана Твердовского "Конференция", который в этом году покажут на 77-м Венецианском кинофестивале в независимой программе Giornate degli autori (Venice Days).
В фильме рассказывают историю, связанную с трагическими событиями и последствиями теракта в театральном центре на Дубровке, произошедшем в октябре 2002 года. Главная героиня монахиня Наталья (Наталья Павленкова) приезжает из далекого русского монастыря в Москву через 17 лет после трагедии, чтобы организовать вечер памяти жертв, а также попытаться искупить вину перед родными за страшную ошибку.
В драме также снялись: Ольга Лапшина, Александр Семчев, Ян Цапник, Ксения Зуева, Анна Слю и другие.
Вместе с "Конференцией" на Венецианском кинофестивале будет представлен еще один российский фильм – "Китобой" Филиппа Юрьева. В нем сюжет будет строиться вокруг юного чукотского охотника, который влюбляется в девушку из видеочата.