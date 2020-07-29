Оренбургский проект вышел в финал конкурса по экотуризму

ОРЕНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Проект "Атмосфера. Степь", представленный министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Проект "Атмосфера. Степь", представленный министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области , вошёл в число победителей первого этапа Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект ориентирован на знакомство с разнообразием степей региона, их ландшафтов и уникальных природных ресурсов. Проект объединил государственные природные заповедники "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", памятники природы Беляевского, Акбулакского районов, Кувандыкского городского округа. Объекты кластера одновременно являются составной частью проекта по развитию экотуризма "Великий Уральский путь", получившего поддержку Минприроды РФ.

Всего в финал по решению экспертного жюри вошли 34 проекта, которые будут бороться за звание лучшего проекта туристско-рекреационного кластера России в финале конкурса.

Всего же на конкурс были представлены более 110 проектов. В заявках были задействованы в общей сложности более двухсот тридцати особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше шестидесяти миллионов гектаров.

На следующем этапе конкурса его участникам предстоит участвовать в специально разработанной акселерационной программе, в рамках которой все проекты будут доработаны, а финальный продукт и представят инвесторам.

"Второй этап завершится 16 октября, по итогам отбора объявят десять территорий - победителей, в границах которых будут реализованы инициативы по развитию экотуризма", - сообщает пресс-служба региона.