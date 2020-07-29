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Оренбургский проект вышел в финал конкурса по экотуризму
Проект "Атмосфера. Степь", представленный министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, вошёл в число... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:36
оренбургская область
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353
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оренбургская область, общество

Оренбургский проект вышел в финал конкурса по экотуризму

15:36 29.07.2020
40
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Проект "Атмосфера. Степь", представленный министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, вошёл в число победителей первого этапа Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект ориентирован на знакомство с разнообразием степей региона, их ландшафтов и уникальных природных ресурсов. Проект объединил государственные природные заповедники  "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", памятники природы Беляевского, Акбулакского районов, Кувандыкского городского округа. Объекты кластера одновременно являются составной частью проекта по развитию экотуризма "Великий Уральский путь", получившего поддержку Минприроды РФ.
Всего в финал по решению экспертного жюри вошли 34 проекта, которые будут бороться за звание лучшего проекта туристско-рекреационного кластера России в финале конкурса. 
Всего же  на конкурс были представлены более 110 проектов. В заявках были задействованы в общей сложности более двухсот тридцати особо охраняемых природных территорий  общей площадью свыше шестидесяти миллионов гектаров. 
На следующем этапе конкурса его участникам предстоит участвовать  в специально разработанной акселерационной программе, в рамках которой все проекты будут доработаны, а финальный продукт и представят инвесторам.
Отечественный комбайн Ростсельмаш
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"Второй этап завершится  16 октября, по итогам отбора объявят  десять территорий - победителей, в границах которых будут реализованы инициативы по развитию экотуризма", - сообщает пресс-служба региона.
 Проект туристско-рекреационного кластера "Атмосфера. Степь" объединил государственные природные заповедники  "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", памятники природы Беляевского, Акбулакского районов, Кувандыкского городского округа. Объекты кластера одновременно являются составной частью проекта по развитию экотуризма "Великий Уральский путь", получившего поддержку Минприроды РФ.
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