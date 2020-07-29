В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 518

"Зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 278 583 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.