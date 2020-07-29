https://ria.ru/20200729/1575114321.html
Путин объяснил необходимость дистанционной медицинской помощи в России
Россияне с хроническими заболеваниями должны иметь возможность получить дистанционные консультации и без прямой необходимости не посещать поликлинику, где... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:35
2020-07-29T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
здоровье - общество
владимир путин
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россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575107268_334:798:2555:2048_1400x0_80_0_0_2ef8fadd23c7898085d7bd375a8f05b0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин