Путин объяснил необходимость дистанционной медицинской помощи в России

"У граждан с хроническими заболеваниями должна быть возможность получить консультации, рекомендации дистанционно. Если в этом нет необходимости, но, когда необходимость есть, понятно, что надо идти к врачу, но, если такой прямой необходимости нет, чтобы лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией", - сказал он в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.