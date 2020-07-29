Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575114321.html
Путин объяснил необходимость дистанционной медицинской помощи в России
Россияне с хроническими заболеваниями должны иметь возможность получить дистанционные консультации и без прямой необходимости не посещать поликлинику, где... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575107268_334:798:2555:2048_1400x0_80_0_0_2ef8fadd23c7898085d7bd375a8f05b0.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575107268_334:798:2555:2048_1400x0_80_0_0_2ef8fadd23c7898085d7bd375a8f05b0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575107268_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bff37885bda2c14f832e41cc9bbf98f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575107268_560:850:1758:2048_1400x0_80_0_0_402beac6c1ec4bfee540c08f1902e577.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин объяснил необходимость дистанционной медицинской помощи в России

15:35 29.07.2020
319
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне с хроническими заболеваниями должны иметь возможность получить дистанционные консультации и без прямой необходимости не посещать поликлинику, где существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У граждан с хроническими заболеваниями должна быть возможность получить консультации, рекомендации дистанционно. Если в этом нет необходимости, но, когда необходимость есть, понятно, что надо идти к врачу, но, если такой прямой необходимости нет, чтобы лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией", - сказал он в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1000004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
Рекомендуем
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 518
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок
Исследование пещеры “Таврида”
В крымской пещере "Таврида" планируют создать лечебницу
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав выдал 30 разрешений на исследование препаратов от COVID-19
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Власти Бельгии рассказали, как остановить новую вспышку COVID-19
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
СМИ: коронавирус мог перестать мутировать, став более заразным
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
В Петербурге провели спецоперацию против сторонников ИГ*
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Профилактические меры против гриппа в школе Южно-Сахалинска
Минпросвещения перед учебным годом расскажет о мерах защиты от COVID-19
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19
МиГ-29 сняли на видео внутри Ан-22
МиГ-29 сняли на видео внутри Ан-22
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, вновь выходит замуж
Разработка вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус "живет" на поверхностях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
Лента новостейМолния