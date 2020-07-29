В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок

"В целом, созданные за последние месяцы борьбы с COVID-19 мощности существенно превышают спрос по всей противовирусной номенклатуре, что позволяет сформировать государственной материальный резерв по средствам индивидуальной защиты. ... Правительством уже одобрено выделение необходимых средств, и мы приступили к созданию этих резервов", - сказал он.