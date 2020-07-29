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В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок
Максимальные суточные объемы производства медицинских масок достигают 14 миллионов штук, однако сейчас эти мощности используются только на 70-80%, сообщил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей цыб
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей цыб, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика

В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок

15:34 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов в технополисе "Москва"
Производство медицинских масок и респираторов в технополисе Москва
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Максимальные суточные объемы производства медицинских масок достигают 14 миллионов штук, однако сейчас эти мощности используются только на 70-80%, сообщил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.
"Максимальные суточные объемы производственных мощностей достигают 14 миллионов медицинских масок, 530 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных костюмов, 115 тысяч пар перчаток, 50 тысяч защитных очков, 380 тысяч литров антисептических средств. Сейчас предприятия ориентируются на спрос и задействуют эти возможности на 70-80%", - сказал Цыб в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
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Как отметил первый замминистра, закупки антикоронавирусной продукции за рубежом полностью прекращены, российские компании закрывают потребности внутреннего рынка с запасом, и даже осуществляют экспортные поставки и оказывают гуманитарную помощь.
Минпромторг начал формировать резерв средств индивидуальной защиты, добавил Цыб.

"В целом, созданные за последние месяцы борьбы с COVID-19 мощности существенно превышают спрос по всей противовирусной номенклатуре, что позволяет сформировать государственной материальный резерв по средствам индивидуальной защиты. ... Правительством уже одобрено выделение необходимых средств, и мы приступили к созданию этих резервов", - сказал он.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЦыбМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
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