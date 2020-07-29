https://ria.ru/20200729/1575114037.html
ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков
В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые готовили атаки на силовиков. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:32
2020-07-29T16:20
россия
средняя азия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574993006.html
Сергей К
Молодцы, чо. Уважение вам и вашей работе, силовики. Грязь надо вычищать.
947
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Карайте их, не давая ни минуты передышки!
944
35
россия
средняя азия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в Санкт-Петербурге
2020-07-29T15:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средняя азия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия