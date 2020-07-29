ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков

При обысках у задержанных нашли средства связи и банковские карты, "использовавшиеся в преступной деятельности".

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.