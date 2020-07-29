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ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков
В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые готовили атаки на силовиков. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:20
россия
средняя азия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574993006.html
Молодцы, чо. Уважение вам и вашей работе, силовики. Грязь надо вычищать.
947
Карайте их, не давая ни минуты передышки!
944
35
россия
средняя азия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в Санкт-Петербурге
2020-07-29T15:32
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РИА Новости
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60
россия, средняя азия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков

15:32 29.07.2020 (обновлено: 16:20 29.07.2020)
30759
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, которые готовили атаки на силовиков.
Это выходцы из Средней Азии. "Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.)", — рассказали в ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД.
При обысках у задержанных нашли средства связи и банковские карты, "использовавшиеся в преступной деятельности".
Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Подозреваемых также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одна ручная дистанционная, обнаруженные на месте ликвидации террориста сотрудниками правоохранительных органов
27 июля, 15:47
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
83130110939
Обсудить 35
РоссияСредняя АзияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы, чо. Уважение вам и вашей работе, силовики. Грязь надо вычищать.
29 июля, 15:57
СКСергей К
86740120820
Карайте их, не давая ни минуты передышки!
29 июля, 15:58
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
60231220226
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