Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575113946.html
В крымской пещере "Таврида" нашли редкие минералы
Редкие минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", сообщила минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш (Башкирия) Ольга Червяцова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:33
туризм
новости - туризм
белогорский район
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786040_0:671:1200:1346_1400x0_80_0_0_ea83b852c2aa0615056b258cf1f56131.jpg
https://ria.ru/20200703/1573854698.html
https://ria.ru/20200703/1573852608.html
белогорский район
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786040_0:671:1200:1346_1400x0_80_0_0_ea83b852c2aa0615056b258cf1f56131.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786040_0:558:1200:1458_1400x0_80_0_0_e79ebbc3b8b6290afa26da48cfff9687.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573786040_0:400:1200:1600_1400x0_80_0_0_716bc3b2d770354df52860372925c373.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, белогорский район, республика крым

В крымской пещере "Таврида" нашли редкие минералы

15:31 29.07.2020 (обновлено: 15:33 29.07.2020)
3762
© Фото : пресс-служба КФУИсследование пещеры “Таврида”
Исследование пещеры “Таврида”
© Фото : пресс-служба КФУ
Исследование пещеры “Таврида”. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Редкие минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", сообщила минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш (Башкирия) Ольга Червяцова.
"Сделаны находки редких минералов. Основные процессы минералогенеза в пещере связаны с функционированием биокостной системы - жизнедеятельностью древних животных и костными остатками, которые сохранились после них. Поэтому основная группа минералов, обнаруженные в пещере, – это фосфаты. Из редких минералов - монтгомериит, который образовывался за счет реакции в кислой среде летучих мышей, населявших эту пещеру, и глинистых минералов", - сказала Червяцова журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
3 июля, 15:14РИА Наука
Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"
Кроме того, по ее словам, в пещере обнаружены минералы, которые ранее в России не встречались.
"Это марганецсодержащий фосфат робертсит и фосфат сложного состава кингсмаунтит, который содержит в своей формуле алюминий, магний и железо. К примеру, кингсмаунтит был встречен только в Австралии. Думаю, что это вторая находка в мире", - сказала Червяцова.
По ее словам, минералы имеют большое научное значение. При этом, по ее словам, в пещере возможно открытие совершенно новых минералов, однако данный процесс достаточно трудоемок.
"Потенциал у этой пещеры на открытие новых минералов очень высок", - подчеркнула Червяцова.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
3 июля, 14:46РИА Наука
Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"
2000111
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмБелогорский районРеспублика Крым
Рекомендуем
Ушастые медузы в Берлинском зоопарке
В Германии рассказали о крупнейшем за 18 лет нашествии ушастых медуз
Раковая клетка 3D
Выявлена аномалия, способствующая развитию рака
Ученицы в школьном кабинете
Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре
Исследование пещеры “Таврида”
Пещерой "Таврида" заинтересовались иностранные ученые, заявили в РСП
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей
106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Автоматизацией работы учебного центра "Пулково" займутся школьники
Анатолий Шишанов
Экс-директора предприятия "Роскосмоса" отправили под домашний арест
Сдача экзамена в школе
Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
"Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку"
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
Лента новостейМолния