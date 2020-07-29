В крымской пещере "Таврида" нашли редкие минералы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Редкие минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", сообщила минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш (Башкирия) Ольга Червяцова.
"Сделаны находки редких минералов. Основные процессы минералогенеза в пещере связаны с функционированием биокостной системы - жизнедеятельностью древних животных и костными остатками, которые сохранились после них. Поэтому основная группа минералов, обнаруженные в пещере, – это фосфаты. Из редких минералов - монтгомериит, который образовывался за счет реакции в кислой среде летучих мышей, населявших эту пещеру, и глинистых минералов", - сказала Червяцова журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кроме того, по ее словам, в пещере обнаружены минералы, которые ранее в России не встречались.
"Это марганецсодержащий фосфат робертсит и фосфат сложного состава кингсмаунтит, который содержит в своей формуле алюминий, магний и железо. К примеру, кингсмаунтит был встречен только в Австралии. Думаю, что это вторая находка в мире", - сказала Червяцова.
По ее словам, минералы имеют большое научное значение. При этом, по ее словам, в пещере возможно открытие совершенно новых минералов, однако данный процесс достаточно трудоемок.
"Потенциал у этой пещеры на открытие новых минералов очень высок", - подчеркнула Червяцова.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.