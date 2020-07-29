В крымской пещере "Таврида" нашли редкие минералы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Редкие минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", сообщила минеролог, научный сотрудник заповедника Шульган-Таш (Башкирия) Ольга Червяцова.

"Сделаны находки редких минералов. Основные процессы минералогенеза в пещере связаны с функционированием биокостной системы - жизнедеятельностью древних животных и костными остатками, которые сохранились после них. Поэтому основная группа минералов, обнаруженные в пещере, – это фосфаты. Из редких минералов - монтгомериит, который образовывался за счет реакции в кислой среде летучих мышей, населявших эту пещеру, и глинистых минералов", - сказала Червяцова журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по ее словам, в пещере обнаружены минералы, которые ранее в России не встречались.

"Это марганецсодержащий фосфат робертсит и фосфат сложного состава кингсмаунтит, который содержит в своей формуле алюминий, магний и железо. К примеру, кингсмаунтит был встречен только в Австралии. Думаю, что это вторая находка в мире", - сказала Червяцова.

По ее словам, минералы имеют большое научное значение. При этом, по ее словам, в пещере возможно открытие совершенно новых минералов, однако данный процесс достаточно трудоемок.

"Потенциал у этой пещеры на открытие новых минералов очень высок", - подчеркнула Червяцова.