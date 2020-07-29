https://ria.ru/20200729/1575113909.html
Минздрав выдал 30 разрешений на исследование препаратов от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ выдало 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:30
2020-07-29T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество