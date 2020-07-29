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Минздрав выдал 30 разрешений на исследование препаратов от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ выдало 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:32
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Минздрав выдал 30 разрешений на исследование препаратов от COVID-19

15:30 29.07.2020 (обновлено: 15:32 29.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выдало 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекцией, рассказал глава министерства Михаил Мурашко.

"Министерством здравоохранения выдано 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекцией. Мы смотрим за эффективностью их использования именно на этапе исследования", - сказал Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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