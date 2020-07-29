Минздрав выдал 30 разрешений на исследование препаратов от COVID-19

"Министерством здравоохранения выдано 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекцией. Мы смотрим за эффективностью их использования именно на этапе исследования", - сказал Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.