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https://ria.ru/20200729/1575113711.html
Россия и Куба обсуждают возможность возобновления рейсов в Гавану
Россия и Куба обсуждают возобновление регулярных рейсов "Аэрофлота" в Гавану с 15 сентября, все зависит от российской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:31
туризм
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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РИА Новости
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туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, куба, гавана

Россия и Куба обсуждают возможность возобновления рейсов в Гавану

15:28 29.07.2020 (обновлено: 15:31 29.07.2020)
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия и Куба обсуждают возобновление регулярных рейсов "Аэрофлота" в Гавану с 15 сентября, все зависит от российской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
"Аэрофлот" и российские и кубинские авиационные власти обсуждают возобновление регулярных рейсов в Гавану начиная с 15 сентября. Технически все готово. Все зависит от российской стороны. Чартерные авиаперевозчики, которые летают на остров, также ведут переговоры о возобновлении сообщения с кубинскими властями и ждут только разрешения с российской стороны", - сказали в дипмиссии.
"Куба готова принять чартерные рейсы с российскими туристами на своих курортах, включая Варадеро, если туроператоры просят об этом", - подчеркнули в посольстве.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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