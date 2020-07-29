Россия и Куба обсуждают возможность возобновления рейсов в Гавану

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия и Россия и Куба обсуждают возобновление регулярных рейсов " Аэрофлота " в Гавану с 15 сентября, все зависит от российской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве.

В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.

"Аэрофлот" и российские и кубинские авиационные власти обсуждают возобновление регулярных рейсов в Гавану начиная с 15 сентября. Технически все готово. Все зависит от российской стороны. Чартерные авиаперевозчики, которые летают на остров, также ведут переговоры о возобновлении сообщения с кубинскими властями и ждут только разрешения с российской стороны", - сказали в дипмиссии.

"Куба готова принять чартерные рейсы с российскими туристами на своих курортах, включая Варадеро, если туроператоры просят об этом", - подчеркнули в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.