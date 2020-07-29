https://ria.ru/20200729/1575113711.html
Россия и Куба обсуждают возможность возобновления рейсов в Гавану
Россия и Куба обсуждают возобновление регулярных рейсов "Аэрофлота" в Гавану с 15 сентября, все зависит от российской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:28
2020-07-29T15:31
туризм
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, куба, гавана
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Россия и Куба
обсуждают возобновление регулярных рейсов "Аэрофлота
" в Гавану
с 15 сентября, все зависит от российской стороны, сообщили РИА Новости в посольстве Кубы в Москве.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
"Аэрофлот" и российские и кубинские авиационные власти обсуждают возобновление регулярных рейсов в Гавану начиная с 15 сентября. Технически все готово. Все зависит от российской стороны. Чартерные авиаперевозчики, которые летают на остров, также ведут переговоры о возобновлении сообщения с кубинскими властями и ждут только разрешения с российской стороны", - сказали в дипмиссии.
"Куба готова принять чартерные рейсы с российскими туристами на своих курортах, включая Варадеро, если туроператоры просят об этом", - подчеркнули в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.