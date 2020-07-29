Жительница Алапаевска получила шесть лет колонии за убийство бывшего мужа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жительницу Алапаевска , которая по сговору с двумя знакомыми совершила убийство своего бывшего мужа, сообщает пресс-служба областного суда.

По данным регионального управления СК , преступление произошло в ночь на 23 октября 2017 года. Двое знакомых обвиняемой нанесли потерпевшему удары деревянным бруском и металлической трубой, а сама женщина причинила своему бывшему мужу множественные ножевые ранения. Тело убитого, по информации СУСК, сообщники сначала спрятали в огороде, а затем вывезли и выбросили в болото, из-за чего потерпевший полтора года числился пропавшим без вести.

Как добавил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых , первым был изобличен один из троих фигурантов после того, как представители МВД проверили его алиби на детекторе лжи. После его явки с повинной были задержаны остальные соучастники убийства, добавил он.

В СУСК пояснили, что между бывшими супругами были "длительные неприязненные отношения", из-за которых женщина не видела другого способа разрешения конфликта, помимо убийства, поэтому он решила обратилась за помощью к двум своим знакомым. В областном суде уточнили, что, несмотря на раздельное проживание, мужчина периодически вмешивался в личную жизнь экс-супруги и устраивал скандалы.

"Суд назначил женщине наказание ниже низшего - лишение свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в качестве смягчающего вину обстоятельства были учтены наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетних детей и противоправные действия потерпевшего, из-за которых она неоднократно обращалась в полицию.