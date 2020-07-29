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Жительница Алапаевска получила шесть лет колонии за убийство бывшего мужа
Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жительницу Алапаевска, которая по сговору с двумя знакомыми совершила убийство своего бывшего мужа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:27
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
алапаевск
происшествия
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валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), алапаевск, происшествия

Жительница Алапаевска получила шесть лет колонии за убийство бывшего мужа

15:27 29.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жительницу Алапаевска, которая по сговору с двумя знакомыми совершила убийство своего бывшего мужа, сообщает пресс-служба областного суда.
По данным регионального управления СК, преступление произошло в ночь на 23 октября 2017 года. Двое знакомых обвиняемой нанесли потерпевшему удары деревянным бруском и металлической трубой, а сама женщина причинила своему бывшему мужу множественные ножевые ранения. Тело убитого, по информации СУСК, сообщники сначала спрятали в огороде, а затем вывезли и выбросили в болото, из-за чего потерпевший полтора года числился пропавшим без вести.
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Как добавил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, первым был изобличен один из троих фигурантов после того, как представители МВД проверили его алиби на детекторе лжи. После его явки с повинной были задержаны остальные соучастники убийства, добавил он.
В СУСК пояснили, что между бывшими супругами были "длительные неприязненные отношения", из-за которых женщина не видела другого способа разрешения конфликта, помимо убийства, поэтому он решила обратилась за помощью к двум своим знакомым. В областном суде уточнили, что, несмотря на раздельное проживание, мужчина периодически вмешивался в личную жизнь экс-супруги и устраивал скандалы.
"Суд назначил женщине наказание ниже низшего - лишение свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что в качестве смягчающего вину обстоятельства были учтены наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетних детей и противоправные действия потерпевшего, из-за которых она неоднократно обращалась в полицию.
Суд также вынес обвинительные приговоры в отношении двоих подельников свердловчанки и назначил им по 8 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить матери убитого по 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе суда.
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Валерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)АлапаевскПроисшествия
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