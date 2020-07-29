Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575113305.html
МиГ-29 сняли на видео внутри Ан-22
Министерство обороны опубликовало в ютьюб-канале ролик с транспортировкой истребителя четвертого поколения МиГ-29 внутри самолета Ан-22. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:24
ан-22
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575113061_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_044ba11bb83fa028575f702a5c3f19ce.png
https://ria.ru/20200716/1574435841.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575113061_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_044ba11bb83fa028575f702a5c3f19ce.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575113061_128:0:1028:675_1400x0_80_0_0_42d9b149cfe70861ed75454468c6d719.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575113061_241:0:916:675_1400x0_80_0_0_a86d8df0a35bc317014f0f4bbed213b3.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ан-22, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

МиГ-29 сняли на видео внутри Ан-22

15:24 29.07.2020
3147
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в ютьюб-канале ролик с транспортировкой истребителя четвертого поколения МиГ-29 внутри самолета Ан-22.
Военным потребовалось перевезти истребитель из Московской области в Тверскую, чтобы установить его в качестве памятника на территории Тверского суворовского училища.
Для этого с МиГ-29 сняли хвостовое оперение и крылья. Их разместили на ложементах, а фюзеляж закрепили в грузовой кабине Ан-22.
Истребитель-перехватчик МиГ-31
16 июля, 12:49
"МиГ" и "Сухой" вместе разработают истребитель шестого поколения
12523033
Обсудить 0
Ан-22МиГ-29Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Рекомендуем
Пиво
Названы опасные при проблемах с желудком напитки
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Танк Т-90МС
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Подводная лодка Б-274 Петропавловск-Камчатский во время Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ на Кронштадтском рейде
Китайского блогера восхитил "главный козырь" российского ВМФ
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных
Человек с телефоном за рулем автомобиля
Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Иногда, говорит Ибрагим, дети просят потрогать его железную ногу
"Только не засыпай!" Взрыв, разделивший жизнь на до и после
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова поднимет в суде вопрос о том, был ли актер за рулем
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
Лента новостейМолния