https://ria.ru/20200729/1575113305.html
МиГ-29 сняли на видео внутри Ан-22
Министерство обороны опубликовало в ютьюб-канале ролик с транспортировкой истребителя четвертого поколения МиГ-29 внутри самолета Ан-22. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:24
2020-07-29T15:24
ан-22
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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https://ria.ru/20200716/1574435841.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-22, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность