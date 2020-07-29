Минпросвещения перед учебным годом расскажет о мерах защиты от COVID-19

Профилактические меры против гриппа в школе Южно-Сахалинска

Он отметил, что перед началом учебного года министерство проведет всероссийское родительское собрание и федеральный педагогический совет, на которых будут обсуждать актуальные темы и дадут подробную информацию об особенностях организации учебного процесса.

"Планируем уделить особое внимание теме необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований, ведь от самодисциплины, аккуратности каждого, от бережного отношения к собственному здоровью и своим детям сегодня зависит благополучие всех", - заявил Кравцов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина

По его словам, при организации учебного процесса в новых условиях министерству очень поможет опыт организации Единого госэкзамена в этом году.

"Максимально проведем и просветительскую работу с родителями, с учениками, чтобы максимально обезопасить наших детей, учителей и родителей", - добавил Кравцов.