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Минпросвещения перед учебным годом расскажет о мерах защиты от COVID-19
Министерство просвещения РФ перед началом учебного года проведет просветительскую работу со школьниками и родителями о мерах защиты от коронавируса, заявил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей кравцов
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коронавирус в россии, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество

Минпросвещения перед учебным годом расскажет о мерах защиты от COVID-19

15:21 29.07.2020 (обновлено: 19:17 29.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПрофилактические меры против гриппа в школе Южно-Сахалинска
Профилактические меры против гриппа в школе Южно-Сахалинска
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ перед началом учебного года проведет просветительскую работу со школьниками и родителями о мерах защиты от коронавируса, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он отметил, что перед началом учебного года министерство проведет всероссийское родительское собрание и федеральный педагогический совет, на которых будут обсуждать актуальные темы и дадут подробную информацию об особенностях организации учебного процесса.
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"Планируем уделить особое внимание теме необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований, ведь от самодисциплины, аккуратности каждого, от бережного отношения к собственному здоровью и своим детям сегодня зависит благополучие всех", - заявил Кравцов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
По его словам, при организации учебного процесса в новых условиях министерству очень поможет опыт организации Единого госэкзамена в этом году.
"Максимально проведем и просветительскую работу с родителями, с учениками, чтобы максимально обезопасить наших детей, учителей и родителей", - добавил Кравцов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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