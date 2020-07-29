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Адлерский районный суд закрыли на карантин
Адлерский районный суд приостановил работу из-за заболевания коронавирусом помощника судьи, сообщает Краснодарский краевой суд. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адлерский районный суд закрыли на карантин

15:18 29.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Адлерский районный суд приостановил работу из-за заболевания коронавирусом помощника судьи, сообщает Краснодарский краевой суд.
Отмечается, что со среды и до 12 августа судьи и работники аппарата Адлерского районного суда находятся на самоизоляции и под медицинским наблюдением.
"Данные меры необходимы в целях обеспечения деятельности Адлерского районного суда Сочи по отправлению правосудия, а также для обеспечения безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей, работников аппарата суда, посетителей суда в связи с выявлением заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у помощника судьи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что временное исполнение обязанностей судей Адлерского районного суда с 29 июля по 5 августа возложено на судей Хостинского районного суда, а с 6 по 12 августа - на судей Центрального районного суда Сочи.
Евгений Комаровский
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"Личный прием граждан в суде приостановлен, документы рекомендуется подавать посредством почтовой связи... Рассматриваются дела и материалы безотлагательного характера. О времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКраснодарский краевой судСочиПроисшествия
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