Адлерский районный суд закрыли на карантин

СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Адлерский районный суд приостановил работу из-за заболевания Адлерский районный суд приостановил работу из-за заболевания коронавирусом помощника судьи, сообщает Краснодарский краевой суд

Отмечается, что со среды и до 12 августа судьи и работники аппарата Адлерского районного суда находятся на самоизоляции и под медицинским наблюдением.

"Данные меры необходимы в целях обеспечения деятельности Адлерского районного суда Сочи по отправлению правосудия, а также для обеспечения безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей, работников аппарата суда, посетителей суда в связи с выявлением заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у помощника судьи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что временное исполнение обязанностей судей Адлерского районного суда с 29 июля по 5 августа возложено на судей Хостинского районного суда, а с 6 по 12 августа - на судей Центрального районного суда Сочи.

"Личный прием граждан в суде приостановлен, документы рекомендуется подавать посредством почтовой связи... Рассматриваются дела и материалы безотлагательного характера. О времени и месте судебного заседания лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно", - говорится в сообщении.