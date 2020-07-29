Решение о председателе правительства Якутии примут в ближайшую неделю

ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Решение о новом председателе правительства Якутии будет принято в ближайшую неделю, сообщил глава республики Айсен Николаев.
С 2018 года премьером правительства Якутии был Владимир Солодов. В апреле указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку Владимира Илюхина. Обязанности председателя кабинета министров Якутии исполняет Алексей Колодезников – первый вице-премьер.
По словам Николаева, в разгар пандемии коронавируса он занимался вопросами "спасения республиканских предприятий", доходной части бюджета и финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом.
"Председатель правительства не настолько был нужен, потому что все равно в оперативном режиме все эти вопросы я решал лично… Пандемия отступает, мы уже выходим на обычный режим работы. Сейчас необходимо решать те стратегические задачи, которые перед республикой стояли – строительство моста, вопросы транспортной доступности, авиации, строительства жилья, социальных объектов, развития тех или иных инвестиционных проектов на территории республики… Я думаю, что уже ближайшее время, в ближайшую неделю, я бы даже так сказал, решение о председателе правительства республики Саха (Якутия)… будет вноситься на рассмотрение государственного собрания Ил Тумэн и будет принято", - сказал Николаев в эфире телеканала "Якутия24".