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Республика Саха (Якутия)
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Решение о председателе правительства Якутии примут в ближайшую неделю
Решение о новом председателе правительства Якутии будет принято в ближайшую неделю, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:18
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
владимир солодов
айсен николаев
владимир илюхин
камчатский край
политика
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республика саха (якутия), владимир солодов, айсен николаев, владимир илюхин, камчатский край, политика

Решение о председателе правительства Якутии примут в ближайшую неделю

15:18 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Решение о новом председателе правительства Якутии будет принято в ближайшую неделю, сообщил глава республики Айсен Николаев.
С 2018 года премьером правительства Якутии был Владимир Солодов. В апреле указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку Владимира Илюхина. Обязанности председателя кабинета министров Якутии исполняет Алексей Колодезников – первый вице-премьер.
По словам Николаева, в разгар пандемии коронавируса он занимался вопросами "спасения республиканских предприятий", доходной части бюджета и финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом.
"Председатель правительства не настолько был нужен, потому что все равно в оперативном режиме все эти вопросы я решал лично… Пандемия отступает, мы уже выходим на обычный режим работы. Сейчас необходимо решать те стратегические задачи, которые перед республикой стояли – строительство моста, вопросы транспортной доступности, авиации, строительства жилья, социальных объектов, развития тех или иных инвестиционных проектов на территории республики… Я думаю, что уже ближайшее время, в ближайшую неделю, я бы даже так сказал, решение о председателе правительства республики Саха (Якутия)… будет вноситься на рассмотрение государственного собрания Ил Тумэн и будет принято", - сказал Николаев в эфире телеканала "Якутия24".
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Владимир СолодовАйсен НиколаевВладимир ИлюхинКамчатский крайПолитика
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