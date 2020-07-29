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Руденя предложил провести кампанию по профилактике детского травматизма
Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил провести в федеральных СМИ в преддверии 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма в быту, на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:16
игорь руденя
владимир путин
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игорь руденя, владимир путин, общество

Руденя предложил провести кампанию по профилактике детского травматизма

15:16 29.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил провести в федеральных СМИ в преддверии 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма в быту, на воде и дорогах.
С такой просьбой глава региона выступил в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с участием президента Владимира Путина.
Губернатор предложил провести в августе в федеральных СМИ кампанию по профилактике детского травматизма в быту, на дорогах и воде.
"Владимир Владимирович, просим вашего поручения, особенно в преддверии 1 сентября", - обратился Руденя к президенту.
"Хорошо, я пометил", - ответил Путин.
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Игорь РуденяВладимир ПутинОбщество
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