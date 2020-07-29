https://ria.ru/20200729/1575112429.html
Руденя предложил провести кампанию по профилактике детского травматизма
Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил провести в федеральных СМИ в преддверии 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма в быту, на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:16
2020-07-29T15:16
игорь руденя
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_a3573040ff6b6cd19ecc9d30f13c8851.jpg
https://ria.ru/20200425/1570410755.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_0:78:2000:1203_1400x0_80_0_0_a3573040ff6b6cd19ecc9d30f13c8851.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_147:0:1854:1280_1400x0_80_0_0_fce0166f901ab6f54a5b0e17dda7e700.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_360:0:1640:1280_1400x0_80_0_0_00b3cc2c9a34f0f11d09432946352033.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, владимир путин, общество