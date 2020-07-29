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В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом
Возобновление авиасообщения между РФ, Великобританией, Турцией и Танзанией пока никак не отразилось на секторе въездного туризма России, заявила исполнительный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:15
туризм
туризм
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
татьяна голикова
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573642889_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_fe052f2b95b54bd1a216b6ccdba02182.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, татьяна голикова

В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом

15:14 29.07.2020 (обновлено: 15:15 29.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Возобновление авиасообщения между РФ, Великобританией, Турцией и Танзанией пока никак не отразилось на секторе въездного туризма России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа - это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
Сотрудница санатория в Сочи
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"Нужно сказать, что те страны, которые открылись сейчас, по сути, никак не влияют на въездной туризм. То есть рассчитывать на туристов, прибывающих в Россию, или некоторое оживление спроса на въездном рынке не приходится", - отметила Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.
"С внутренним туризмом у нас все очень хорошо, с выездным туризмом пошли первые подвижки, а въездной рынок пока ждёт полного открытия авиасообщения с теми странами, которые являются основными туристами в России", - прокомментировала ситуацию она.
Как получить кешбэк за покупку туров по России
Вчера, 14:59
Как получить кешбэк за покупку туров по России
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ТуризмТуризмРоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТатьяна Голикова
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