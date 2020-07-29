https://ria.ru/20200729/1575112232.html
В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом
Возобновление авиасообщения между РФ, Великобританией, Турцией и Танзанией пока никак не отразилось на секторе въездного туризма России, заявила исполнительный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:14
2020-07-29T15:15
туризм
туризм
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
татьяна голикова
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, татьяна голикова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Возобновление авиасообщения между РФ, Великобританией
, Турцией
и Танзанией
пока никак не отразилось на секторе въездного туризма России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР
) Майя Ломидзе
.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа - это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
"Нужно сказать, что те страны, которые открылись сейчас, по сути, никак не влияют на въездной туризм. То есть рассчитывать на туристов, прибывающих в Россию, или некоторое оживление спроса на въездном рынке не приходится", - отметила Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.
"С внутренним туризмом у нас все очень хорошо, с выездным туризмом пошли первые подвижки, а въездной рынок пока ждёт полного открытия авиасообщения с теми странами, которые являются основными туристами в России", - прокомментировала ситуацию она.