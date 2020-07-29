В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом

"Нужно сказать, что те страны, которые открылись сейчас, по сути, никак не влияют на въездной туризм. То есть рассчитывать на туристов, прибывающих в Россию, или некоторое оживление спроса на въездном рынке не приходится", - отметила Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.